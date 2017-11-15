В МГУ обеспокоились сжатием «яиц»

Астрофизики МГУ под руководством Сергея Попова выяснили, что белые карлики вскоре после своего формирования сжимаются. К такому выводу ученые пришли, наблюдая за двойной звездной системой в созвездии Кормы. Согласно расчетам, в ней находится быстро вращающийся (и из-за этого несколько сплюснутый в яйцевидную форму) белый карлик, который за последние несколько десятилетий уменьшил свой радиус. Об этом сообщается в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно теории, молодые белые карлики, которые являются останками закончивших свое существование звезд солнечного типа, должны сжиматься. Из-за постепенного остывания объекта его радиус может уменьшиться на несколько сотен километров в течение первого миллиона лет его существования. Однако это явление не наблюдалось, поскольку известные белые карлики были значительно старше, кроме того, не было надежного инструмента измерения их радиуса.

Астрономы обнаружили признаки сжатия белых карликов, наблюдая за источником рентгеновского излучения в HD49798/RX J0648.0—4418 — двойной звездной системе редкого типа. Она расположена на расстоянии двух тысяч световых лет от Земли. Система состоит из компактного объекта, период обращения которого составляет всего 13 секунд. Природа этого тела была долгое время неизвестной. Считалось, что это могла быть нейтронная звезда или белый карлик с аккреционным диском из вещества, перетянутого от звезды-компаньона.

На протяжении последних 20 лет скорость вращения объекта росла, что в случае белого карлика нельзя объяснить поглощением материи от соседней звезды. В то же время возможность, что в двойной системе находится нейтронная звезда, также была маловероятной, поскольку в таком случае нет объяснения другим наблюдаемым особенностям.

По мнению исследователей, ускорение вращения происходит из-за сжатия белого карлика со скоростью около сантиметра в год. В пользу этой версии говорит и возраст системы — примерно два миллиона лет, — который соответствует наблюдаемым параметрам вращения.