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наука и техника
14/11/2017 13:32

Зафиксировано мощнейшее столкновение галактик

Зафиксировано мощнейшее столкновение галактик
Видео: NRAO Outreach / Vimeo

Международный коллектив астрономов обнаружил свидетельства крупнейшего из известных науке столкновения галактик. Исследование опубликовано в Astrophysical Journal, сообщает Национальная радиоастрономическая обсерватория.

Ученые заметили формирующуюся эллиптическую галактику ADFS-27, которая примерно в 50 раз тяжелее Млечного Пути. Объект расположен на расстоянии 12,7 миллиарда световых лет от Земли в созвездии Золотая Рыба.

ADFS-27 формируется слиянием двух галактик, расположенных на расстоянии около 30 тысяч световых лет друг от друга и двигающихся с относительной скоростью в сотни километров в секунду.

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«Учитывая их крайне большое расстояние от Земли и интенсивное звездообразование, возможно, мы можем стать свидетелями самого мощного слияния галактик, известного на сегодняшний день», — считает соавтор Доминик Ричерс.

Наблюдения за ADFS-27 проводились при помощи комплекса радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array), расположенного в пустыне Атакама (Чили).

Специалисты полагают, что с течением времени формирующаяся ADFS-27 притянет другие галактики своего скопления.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

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