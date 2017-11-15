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наука и техника
14/11/2017 15:48

Назван неожиданный источник долголетия

Назван неожиданный источник долголетия

Употребление одной горсти орехов дважды в неделю сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 25 процентов. При этом также снижается вероятность ранней смерти от инсульта. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета, исследовав влияние рациона питания на здоровье более 200 тысяч людей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В долговременном когортном исследовании, которое длилось 32 года, приняли участие 210 тысяч медсестер и врачей. Каждые два года они заполняли опросники, описывая свой образ жизни и рацион питания, изменения в состоянии здоровья и свои заболевания. За все время было зарегистрировано 14 136 случаев сердечно-сосудистых расстройств, 8390 ишемических болезней сердца и 5910 случаев инсульта, некоторые из которых окончились летальным исходом.

Исследователи считают, что полезными для продления жизни и профилактики инфарктов и инсультов оказались все виды съедобных орехов, включая грецкие орехи, миндаль, фундук, кешью, фисташки, пеканы, а также арахис, являющийся бобом. Употребление двух-трех порций плодов уменьшало вероятность развития коронарной болезни сердца и сосудистых заболеваний на 23 и 15 процентов, соответственно.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

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