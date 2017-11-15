Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
В России окончательно запретили «легкие» сигареты В России окончательно запретили «легкие» сигареты Найдено эффективное средство против смертоносного рака Найдено эффективное средство против смертоносного рака Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче с Испанией Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче... Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом ожесточенных торгов Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом... Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу гражданство Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
наука и техника
14/11/2017 18:16

Найдено самое старое в мире вино

Найдено самое старое в мире вино

Исследователи из Университета Торонто в Канаде и Грузинского национального музея обнаружили следы самого древнего вина в мире, возраст которых достигает восьми тысяч лет. Находка была сделана при химическом анализе фрагментов глиняного сосуда эпохи неолита. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Осколки гончарных изделий были найдены в ходе археологических раскопок на территории древних грузинских поселений Гадахрили-гора и Шулавери-гора. Результаты исследования показали, что на фрагментах восьми сосудов присутствует ряд кислот, характерных для вина, включая винную, яблочную, янтарную и лимонную кислоту.

Хотя еще более ранние признаки виноделия были обнаружены в долине реки Ханхэ в Китае, производимый в Азии напиток не мог считаться вином, поскольку содержал экстракт боярышника, рис и мед. В древней Грузии умели получать настоящее вино и хранили его в огромных сосудах объемом 300 литров.


 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Хокинг предрек уничтожение человечества роботами

Хокинг предрек уничтожение человечества роботами

По мнению британского физика Стивена Хокинга, стремительное развитие искусственного интеллекта представляет угрозу для человечества. Машины смогут воспроизводить и улучшать сами себя,...
 

Найдена загадочная звезда-«зомби»

Найдена загадочная звезда-«зомби»

Международная группа астрономов под руководством Айэйра Аркави из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнаружила звезду-«зомби» — нетипичную сверхновую iPTF14hls. Этот объект пережил...
 

Одинокие женщины оказались счастливее холостых мужчин

Одинокие женщины оказались счастливее холостых мужчин

По данным опроса, проведенного британскими аналитиками, более половины одиноких женщин удовлетворены личной жизнью и не стремятся связать себя узами длительных, в том числе супружеских,...
 

Лапки тираннозавра оказались «машинами для убийства»

Лапки тираннозавра оказались «машинами для убийства»

Палеонтолог Стивен Стэнли из Гавайского университета в Маноа пришел к выводу, что миниатюрные передние лапы тираннозавра были «машинами для убийства» и использовались для нанесения жертве...
 

США раскрыли секрет победы над Россией в космосе

США раскрыли секрет победы над Россией в космосе

Скотт Пейс, исполнительный секретарь Национального совета по космосу при президенте США, описал стратегию, которой придерживается страна, чтобы сохранить лидерство в космосе. Новый подход...
 

Найден самый мощный источник энергии

Найден самый мощный источник энергии

Израильские и американские физики показали, что в результате слияния кварков выделяется до 10 раз больше энергии, чем в процессе термоядерного синтеза. Работа подтверждает, что во Вселенной...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 14/11/2017 ::

 

 

Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты     «Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты «Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты     44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать Макгрегора 44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать...
последняя новость  
 

 

Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы

14/11/2017

 

Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы

 

Сборная Дании разгромила команду Ирландии в ответном стыковом матче и вышла на чемпионат мира 2018 года. Встреча прошла вечером во вторник, 14 ноября, в Дублине и завершилась поражением хозяев со счетом 1:5. Ранее через стыковые матчи на мундиаль отобрались команды Швеции, Хорватии и...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 