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наука и техника
14/11/2017 21:16

Найдено эффективное средство против смертоносного рака

Найдено эффективное средство против смертоносного рака

Исследователи из Университета Кардиффа разработали способ поиска и уничтожения аномальных T-клеток, которые способствуют возникновению крайне агрессивной формы рака крови — T-клеточной лимфомы. Метод основан на выявлении только тех клеток, которые имеют на мембране специфичный рецептор, при этом побочное воздействие на иммунную систему снижено до минимума. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Лимфомы образуются при бесконтрольном делении злокачественных иммунных клеток (Т-лимфоцитов). Для лечения опухолей необходимо найти такой способ уничтожения дефектных клеток, чтобы здоровые Т-лимфоциты при этом остались нетронутыми.

Новый метод основан на избирательном действии препаратов, которые находят и убивают только те клетки, что несут один из двух клеточных рецепторов, характерный для опухоли. Каждая Т-клетка имеет либо рецептор C1, либо рецептор C2. Когда клетка перерождается в злокачественную и дает начало раку, все дефектные клетки несут только один тип рецептора, например, С1.

Препараты на основе антител, специфичных к такому рецептору, могут уничтожать все клетки, имеющие C1, но оставлять Т-лимфоциты, несущие C2. Таким образом, у пациента продолжает функционировать иммунная система, защищая его от различных инфекций.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

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