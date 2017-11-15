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наука и техника
15/11/2017 00:48

Ребенок обошел защиту iPhone X

Ребенок обошел защиту iPhone X

Американец Аттаулла Малик (Attaullah Malik) обнаружил, что его 10-летний сын может разблокировать iPhone X матери с помощью Face ID, хотя изначально система не была настроена на распознавание его лица. Ролик с демонстрацией обхода защиты он опубликовал на своем YouTube-канале.

При этом смартфон Аттаулы сын разблокировать не может. Родители опасаются, что из-за этого ребенок сможет совершать покупки со смартфона родителей, а также прочитает переписку. Но при этом они не хотят отключать Face ID. Стоит отметить, что во время презентации технологии Apple предупреждала, что Face ID может работать некорректно при использовании детьми младше 14 лет.

Ранее специалисты вьетнамской исследовательской компании Bkav смогли создать маску, с помощью которой удалось взломать систему защиты Face ID в iPhone X. Она состоит из распечатанной 3D-модели лица с наклеенными фотографиями глаз и губ, а также с силиконовым носом. Процесс создания маски занял у них много времени и затраты составили 150 долларов (без учета стоимости 3D-принтера).

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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