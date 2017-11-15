Ученый рассказал о столкновении Земли с планетой-пришельцем

Астрофизик Сяолэй Чжан из Университета Джорджа Мейсона (США) допустил, что распад суперконтинента Родиния вызван непрямым столкновением Земли и планеты-странника. Исследование направлено на публикацию в журнал Earth and Planetary Science Letters и доступно на сайте arXiv.org.

Столкновение могло произойти примерно 750 миллионов лет назад, когда начался распад Родинии. Предполагаемый район удара экзопланеты с кратоном (древней платформой), по оценкам Чжана, пришелся на плато Колорадо.

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Его площадь в 337 тысяч квадратных километров позволила ученому оценить параметры планеты-странника, которая по массе и размерам должна быть сравнима с Марсом.

Чжан полагает, что к катастрофе привело прохождение Солнечной системы через один из галактических рукавов Млечного Пути. Вероятно, что первоначально планета-странник возникла вблизи одной из звезд, которая затем взорвалась как сверхновая.

Гипотетический суперконтинент Родиния возник около 1,1 миллиарда лет назад и представлял собой единый участок суши, окруженный водой (океаном Мировия).