Изгнанный из НХЛ россиянин отличился в первом матче после возвращения домой

Видео: @hcSKA / Twitter

Российский хоккеист Вадим Шипачев отличился в первом же матче после возвращения в санкт-петербургский СКА. Видео с голом было опубликовано на странице клуба в Twitter.

Форвард на 23-й минуте реализовал большинство в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Адмирала» (Владивосток). Встреча прошла во вторник, 14 ноября, и завершилась победой СКА со счетом 2:0.

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11 ноября 30-летний россиянин вернулся в СКА после того, как был изгнан из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс». Американская команда решила расстаться с Шипачевым после того, как тот отказался выступать за фарм-клуб «рыцарей» в АХЛ — «Чикаго Вулвс». Хоккеист перешел в «Вегас» весной 2017 года. В текущем сезоне он провел в НХЛ три матча, в которых забросил одну шайбу.

За СКА Шипачев выступал с 2013 года. Вместе с командой хоккеист стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Гагарина.