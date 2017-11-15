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спорт
14/11/2017 12:48

Глава оргкомитета Олимпиады-2018 прокомментировал возможное отстранение России

Глава оргкомитета зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане Ли Хи Бом признался, что хотел бы видеть сборную России на соревнованиях. Слова функционера приводит ТАСС.

«На данный момент рано говорить, что Россия не будет участвовать в Играх. Мы в оргкомитете искренне желаем, чтобы все страны участвовали, особенно Россия. Мы знаем, что они очень серьезно готовятся к Играм и очень хотят участвовать. Я жду, что они примут участие», — сказал Ли Хи Бом.

12 ноября сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании совета учредителей организации 16 ноября, что может помешать команде выступить на Играх в Пхенчхане.

11 ноября WADA получило базу данных по допинг-тестам российских спортсменов, которая может повлечь за собой новые санкции в отношении России. По информации зарубежных СМИ, российские власти не хотели предоставлять WADA информацию из данной базы, и она досталась агентству через информатора.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

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