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спорт
14/11/2017 15:00

Проваливший отбор на ЧМ-2018 тренер сборной Италии потребовал 700 тысяч евро

Проваливший отбор на ЧМ-2018 тренер сборной Италии потребовал 700 тысяч евро

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура потребовал 700 тысяч евро за свою отставку. Об этом сообщает Premium Sport.

Специалист подтвердил, что покинет пост, однако сделает это, если Итальянская федерация футбола (FIGC) выплатит ему компенсацию. Его контракт действует до лета 2020 года. По условиям соглашения, Вентуре полагается 2,6 миллиона евро в случае его разрыва. По информации источника, тренер согласен на меньшую сумму.

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Под руководством Вентуры сборная Италии впервые с 1958 года не сумела квалифицироваться на мировое первенство. Вечером 13 ноября «скуадра адзурра» сыграла вничью 0:0 с командой Швеции в отборочном матче. Первая встреча завершилась победой скандинавов — 1:0. Таким образом, они обеспечили себе право сыграть на мундиале в России. После второго поединка капитан итальянцев Джанлуиджи Буффон в слезах объявил об уходе из сборной.

Вентура возглавил национальную сборную летом 2016 года. До этого он тренировал «Торино», с которым добился наивысшего достижения в карьере — седьмого места в серии А (в сезоне 2013/2014).

Предыстория:&В Буффон расплакался и завершил карьеру в сборной Италии

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

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