Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
В России окончательно запретили «легкие» сигареты В России окончательно запретили «легкие» сигареты Найдено эффективное средство против смертоносного рака Найдено эффективное средство против смертоносного рака Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче с Испанией Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче... Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом ожесточенных торгов Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом... Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу гражданство Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
спорт
14/11/2017 15:48

Борзаковский рассказал об ушедших с горя в запой российских легкоатлетах

Борзаковский рассказал об ушедших с горя в запой российских легкоатлетах

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал, что многие спортсмены пристрастились к алкоголю из-за отстранения от участия в Олимпийских играх 2016 года. Слова специалиста приводит RT.

«Самый тяжелый момент для спортсменов был в прошлом году во время Кубка России — именно там объявили о недопуске сборной на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в полном составе. Некоторые ребята даже прибегли к спиртному. Я три дня команду не трогал, после чего разговаривал с ними один на один», — отметил Борзаковский.

Материалы по теме
00:02 — Сегодня
Сидите дома
Кто лишает Россию Олимпиады

По его словам, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выполнила все антидопинговые требования для восстановления в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Тренер также понадеялся на скорое восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

12 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит РУСАДА в правах на заседании совета учредителей организации. Это решение может привести к отстранению сборной России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

В данный момент ВФЛА бессрочно дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Из-за этого все российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Также все спортсмены, кроме прыгуньи Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Макгрегор ворвался в октагон и набросился на рефери

Макгрегор ворвался в октагон и набросился на рефери

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор в качестве зрителя посетил турнир Bellator 187 в Дублине. Ирландец ворвался в октагон, чтобы поздравить своего соотечественника с победой, но...
 

Фанат безнаказанно расцеловал Месси

Фанат безнаказанно расцеловал Месси

Болельщик выбежал на поле во время матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между греческим «Олимпиакосом» и испанской «Барселоной». Поклонник аргентинского форварда каталонцев...
 

Мутко прокомментировал пожизненное отстранение российских лыжников от Олимпиад

Мутко прокомментировал пожизненное отстранение российских лыжников от Олимпиад

Решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпиадах вызывает недоумение. Об...
 

В Британии обнаружили похожую на НЛО аббревиатуру «Ливерпуля»

В Британии обнаружили похожую на НЛО аббревиатуру «Ливерпуля»

Английская топографическая служба на одном из холмов в графстве Шропшир обнаружила гигантское высеченное изображение, посвященное футбольному клубу «Ливерпуль». Топографы наткнулись на...
 

Роналду решил уйти из «Реала»

Роналду решил уйти из «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду решил покинуть клуб по окончании сезона-2017/18. 32-летний португалец уже сообщил о своем намерении президенту клуба Флорентино Пересу, однако...
 

При строительстве стадиона к ЧМ недосчитались двух миллиардов рублей

При строительстве стадиона к ЧМ недосчитались двух миллиардов рублей

Основной субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена» недосчитался двух миллиардов рублей и обратилась в полицию с заявлением о хищении средств. Компания просит завести дело...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 14/11/2017 ::

 

 

Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты     «Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты «Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты     44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать Макгрегора 44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать...
последняя новость  
 

 

Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы

14/11/2017

 

Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы

 

Сборная Дании разгромила команду Ирландии в ответном стыковом матче и вышла на чемпионат мира 2018 года. Встреча прошла вечером во вторник, 14 ноября, в Дублине и завершилась поражением хозяев со счетом 1:5. Ранее через стыковые матчи на мундиаль отобрались команды Швеции, Хорватии и...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 