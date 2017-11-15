Леброн Джеймс пристал к пассажиру в метро

Американский баскетболист Леброн Джеймс, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс», пристал к пассажирам нью-йоркского метро. Видео было опубликовано на странице журналиста Майкла Ли в Twitter.

Игрок вместе с партнерами по команде возвращался в отель после утренней разминки на нью-йоркской арене «Мэдисон Сквер Гарден». Джеймс снимал происходящее на камеру. В один момент в объектив попал человек, которому не понравилось, что его снимают. «Можно прекратить?» — сказал он. Недовольным мужчиной оказался комик Майкл Энджело.

Артист прокомментировал ситуацию: «Ехал утром на метро, вдруг в вагон заваливается толпа громадных баскетболистов, которые буквально задавили меня. Локоть парня, который сидел рядом, все это время почти соприкасался с моим лицом. Я вежливо попросил его обратить внимание на мою голову. Но он не выглядел человеком, который сожалеет о случившемся. Честно говоря, он повел себя в этом смысле как полный козел», — написал он на своей странице в Facebook.