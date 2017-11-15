Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
В России окончательно запретили «легкие» сигареты В России окончательно запретили «легкие» сигареты Найдено эффективное средство против смертоносного рака Найдено эффективное средство против смертоносного рака Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче с Испанией Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче... Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом ожесточенных торгов Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом... Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу гражданство Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
спорт
14/11/2017 18:32

44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать Макгрегора

44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать Макгрегора

Бывший чемпион мира по боксу Оскар де ла Хойя рассказал, что тайно тренировался в течение пяти месяцев ради поединка с бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Слова 44-летнего спортсмена приводит The Mac Life со ссылкой на его интервью радиостанции Dash Radio.

«Я знаю, я все еще могу соревноваться. Это по прежнему во мне. Я тайно тренировался. Я быстрее и сильнее, чем когда-либо. Я знаю, что нокаутирую Макгрегора за два раунда. Ради этого я вернусь. Я вызываю его на бой. Два раунда — это все, что мне нужно», — заявил де ла Хойя.

11 ноября Макгрегор ворвался в октагон во время турнира Bellator 187, чтобы поздравить с победой своего соотечественника Чарли Уорда с победой, однако столкнулся с сопротивлением рефери. Разозленный ирландец несколько раз толкнул его, после чего его оттащили другие судьи.

Макгрегор — действующий чемпион UFC в легком весе. В ноябре 2016-го он взял паузу в карьере, чтобы подготовиться к поединку по правилам бокса с американцем Флойдом Мэйуэзером. Их бой прошел в августе и завершился поражением ирландца техническим нокаутом в десятом раунде. После поединка де ла Хойя заявил, что побил бы Макгрегора за два раунда.

На счету Де ла Хойи 45 боев на профессиональном ринге, в которых он одержал 39 побед (30 нокаутом) и потерпел 6 поражений. В 2007 году он проиграл Мэйуэзеру. Последний бой боксер провел в 2008-м, после чего завершил карьеру.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Трое бойцов потеряли чемпионские пояса на турнире UFC 217

Трое бойцов потеряли чемпионские пояса на турнире UFC 217

Англичанин Майкл Биспинг, американец Коди Гарбрандт и полячка Йоанна Енджейчик потеряли чемпионские титулы на турнире UFC 217. Первый был «задушен» Жоржем Сент-Пьером, второго нокаутировал Ти...
 

Фанат безнаказанно расцеловал Месси

Фанат безнаказанно расцеловал Месси

Болельщик выбежал на поле во время матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между греческим «Олимпиакосом» и испанской «Барселоной». Поклонник аргентинского форварда каталонцев...
 

Назвавший себя толстой свиньей британец Фьюри вернется на ринг

Назвавший себя толстой свиньей британец Фьюри вернется на ринг

Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри...
 

Показана форма сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу

Показана форма сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу

Опубликовано фото формы сборной России по футболу, в котором команда выступит на домашнем чемпионате мира по футболу-2018. Снимки были опубликованы на странице сборной в Twitter. Домашняя...
 

Роналду решил уйти из «Реала»

Роналду решил уйти из «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду решил покинуть клуб по окончании сезона-2017/18. 32-летний португалец уже сообщил о своем намерении президенту клуба Флорентино Пересу, однако...
 

Болельщики рассказали о давке после матча Россия — Аргентина

Болельщики рассказали о давке после матча Россия — Аргентина

После товарищеского матча между футбольными сборными России и Аргентины образовалась давка. Об этом рассказали посетившие матч болельщики на своих страницах в Twitter. Пользователь по имени...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 14/11/2017 ::

 

 

Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты     «Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты «Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты     44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать Макгрегора 44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать...
последняя новость  
 

 

Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы

14/11/2017

 

Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы

 

Сборная Дании разгромила команду Ирландии в ответном стыковом матче и вышла на чемпионат мира 2018 года. Встреча прошла вечером во вторник, 14 ноября, в Дублине и завершилась поражением хозяев со счетом 1:5. Ранее через стыковые матчи на мундиаль отобрались команды Швеции, Хорватии и...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 