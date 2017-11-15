Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
В России окончательно запретили «легкие» сигареты В России окончательно запретили «легкие» сигареты Найдено эффективное средство против смертоносного рака Найдено эффективное средство против смертоносного рака Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче с Испанией Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче... Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом ожесточенных торгов Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом... Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу гражданство Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
спорт
14/11/2017 19:48

Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу гражданство

Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу гражданство

Вице-премьер и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко предложил шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу российское гражданство. Слова чиновника приводит «Р-Спорт».

«Ибрагимовичу я предложил паспорт наш, чтобы он за сборную России выступал. Я когда в Ростове был, Златан весь такой сидит, а я ему: "Добро пожаловать на чемпионат мира". На чистом английском. А он извинился и сказал, что больше не будет выступать за Швецию. А я Ибре отвечаю: "Я тебе не за Швецию предлагаю (играть)". А он: "Интересная мысль!"» — рассказал Мутко.

Материалы по теме
13:35 — Сегодня
Это фиаско, Буффон: итальянцы не доедут до России
Четырехкратные чемпионы мира проиграли шведам и остались без мундиаля

36-летний Ибрагимович завершил карьеру в сборной в июне 2016 года. На его счету 116 матчей, в которых он забил 62 гола. В настоящий момент швед, играющий за английский «Манчестер Юнайтед», восстанавливается от травмы.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове- на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.

Жеребьевка финальной стадии состоится в Москве 1 декабря.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Роналду решил уйти из «Реала»

Роналду решил уйти из «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду решил покинуть клуб по окончании сезона-2017/18. 32-летний португалец уже сообщил о своем намерении президенту клуба Флорентино Пересу, однако...
 

Родченков анонсировал новые данные о допинге в России

Родченков анонсировал новые данные о допинге в России

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков готов опубликовать новые данные о допинг-системе в России, если Международный олимпийский комитет не отстранит Россию от...
 

Капитан «Реала» пригласил в клуб Неймара

Капитан «Реала» пригласил в клуб Неймара

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что в команде ждут нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара. Он отметил, что бразилец является одним из лучших футболистов. По словам защитника,...
 

Трое бойцов потеряли чемпионские пояса на турнире UFC 217

Трое бойцов потеряли чемпионские пояса на турнире UFC 217

Англичанин Майкл Биспинг, американец Коди Гарбрандт и полячка Йоанна Енджейчик потеряли чемпионские титулы на турнире UFC 217. Первый был «задушен» Жоржем Сент-Пьером, второго нокаутировал Ти...
 

Киевское «Динамо» отказалось от русского языка на сайте

Киевское «Динамо» отказалось от русского языка на сайте

Киевский футбольный клуб «Динамо» отказался от использования русского языка на сайте. Русскоязычная версия сайта по состоянию на 1 ноября недоступна, иконка с российским флагом пропала из...
 

Показана форма сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу

Показана форма сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу

Опубликовано фото формы сборной России по футболу, в котором команда выступит на домашнем чемпионате мира по футболу-2018. Снимки были опубликованы на странице сборной в Twitter. Домашняя...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 14/11/2017 ::

 

 

Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты     «Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты «Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты     44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать Макгрегора 44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать...
последняя новость  
 

 

Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы

14/11/2017

 

Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы

 

Сборная Дании разгромила команду Ирландии в ответном стыковом матче и вышла на чемпионат мира 2018 года. Встреча прошла вечером во вторник, 14 ноября, в Дублине и завершилась поражением хозяев со счетом 1:5. Ранее через стыковые матчи на мундиаль отобрались команды Швеции, Хорватии и...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 