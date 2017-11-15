Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
В России окончательно запретили «легкие» сигареты В России окончательно запретили «легкие» сигареты Найдено эффективное средство против смертоносного рака Найдено эффективное средство против смертоносного рака Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче с Испанией Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче... Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом ожесточенных торгов Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом... Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу гражданство Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
спорт
14/11/2017 20:48

Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче с Испанией

Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче с Испанией

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 14 ноября, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:3. На 9-й минуте защитник Хорди Альба открыл счет, на 35-й его коллега по амплуа Серхио Рамос реализовал пенальти, удвоив преимущество испанцев. На 41-й минуте нападающий Федор Смолов один мяч отыграл, а спустя десять минут Алексей Миранчук сравнял счет. На 53-й Рамос вновь забил с пенальти. Россияне ответили голом Смолова.

В компенсированное время хозяева остались без вратаря: Андрей Лунев получил травму головы и не смог продолжить встречу, а лимит замен к тому моменту был исчерпан. В результате место в воротах занял полузащитник Денис Глушаков.

11 ноября Россия проиграла Аргентине со счетом 0:1 в «Лужниках». Единственный мяч на 86-й минуте забил Серхио Агуэро.

Матчи состоялись в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Черчесов объяснил поражение от Аргентины

Черчесов объяснил поражение от Аргентины

Сборная Аргентины была сильнее и заслуженно победила команду России в товарищеском матче. Об этом заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов. По словам специалиста, сборная России...
 

Футболисты вытолкали с поля застрявшую машину скорой помощи

Футболисты вытолкали с поля застрявшую машину скорой помощи

Футболисты школьной команды «Нортмор» вытолкали с поля застрявшую машину скорой помощи. Квотербек одной из команд получил травму во время матча, на поле вызвали скорую помощь. Впоследствии...
 

Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу гражданство

Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу гражданство

Вице-премьер и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко предложил шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу российское гражданство. По словам чиновника, он сделал это на...
 

Свистнувший на секунду раньше судья лишил аргентинскую команду гола

Свистнувший на секунду раньше судья лишил аргентинскую команду гола

В матче 15-го тура чемпионата Мексики между «Толукой» и «Монарксом» главный судья преждевременно дал свисток об окончании встречи. Защитник «Толуки» получил право пробить пенальти, но угодил...
 

Пожизненно отстраненный от Олимпиад российский лыжник заговорил о совести

Пожизненно отстраненный от Олимпиад российский лыжник заговорил о совести

Российский лыжник Максим Вылегжанин рассказал о том, с какими эмоциями он выходит на старт гонок после пожизненного отстранения от Олимпийских игр. «Мне не стыдно смотреть в глаза спортсменам,...
 

Эвандер Холифилд обвинил братьев Кличко в подмене бокса сеансами обнимашек

Эвандер Холифилд обвинил братьев Кличко в подмене бокса сеансами обнимашек

Бывший чемпион мира Эвандер Холифилд заявил, что с приходом братьев Виталия и Владимира Кличко тяжелая весовая категория стала терять интерес зрителей. Он отметил, что из-за украинцев судьи...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 14/11/2017 ::

 

 

Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты     «Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты «Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты     44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать Макгрегора 44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать...
последняя новость  
 

 

Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы

14/11/2017

 

Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы

 

Сборная Дании разгромила команду Ирландии в ответном стыковом матче и вышла на чемпионат мира 2018 года. Встреча прошла вечером во вторник, 14 ноября, в Дублине и завершилась поражением хозяев со счетом 1:5. Ранее через стыковые матчи на мундиаль отобрались команды Швеции, Хорватии и...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 