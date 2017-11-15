Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Ученые оправдали толстяков Ученые оправдали толстяков Медведев дошел до лампочек Медведев дошел до лампочек ФАС объяснила рост цен на бензин ФАС объяснила рост цен на бензин В молочных сосисках обнаружили антибиотики, хрящи и шкурки В молочных сосисках обнаружили антибиотики, хрящи и шкурки Дачникам и огородникам упростили доступ к электросетям Дачникам и огородникам упростили доступ к электросетям
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
спорт
14/11/2017 22:32

Испанский нападающий снял скальп с вратаря сборной России

Испанский нападающий снял скальп с вратаря сборной России

Вратарь сборной России Андрей Лунев получил скальпированную рану лобной области головы. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте команды.

Он в сопровождении врача был доставлен в Мариинскую больницу. После проведенной томограммы медики также обнаружили у спортсмена сотрясение головного мозга. Уточняется, что он останется в лечебном учреждении до утра.

Позднее Лунев поблагодарил всех за поддержку и пообещал как можно скорее вернуться в строй.

вЂ” Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2017, 22:14

Лунев получил травму головы в добавленное время товарищеского матча со сборной Испании. Нападающий Морено Родриго вышел один на один с российским голкипером, и в столкновении ударил вратаря коленом в голову. После этого Лунева увезли с поля на электрокаре, место в воротах занял Денис Глушаков.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:3.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Орловский прервал серию из поражений в UFC

Орловский прервал серию из поражений в UFC

Белорусский боец смешанного стиля, бывший победитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрей Орловский выиграл у бразильца Жуниора Альбини в рамках шоу UFC Fight Night 120. Поединок...
 

Немецкий футболист стал оборотнем и напугал одноклубников

Немецкий футболист стал оборотнем и напугал одноклубников

Полузащитник «Вольфсбурга» Максимилиан Арнольд разыграл одноклубников на Хэллоуин. 23-летний футболист переоделся в оборотня и спрятался в мусорном баке возле лифта, где подстерегал партнеров...
 

Шарапову обвинили в мошенничестве

Шарапову обвинили в мошенничестве

Жительница Индии Бавана Агарвал подала в суд на компанию Homestead, застройщиков элитного жилого комплекса в городе Гургаон, и на российскую теннисистку Марию Шарапову, которая рекламировала...
 

Малкин вступил в «Команду Путина»

Малкин вступил в «Команду Путина»

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин вступил в общественное движение под названием Putin Team («Команда Путина»). «Putin...
 

Игравший в меньшинстве ЦСКА упустил победу над лидером чемпионата

Игравший в меньшинстве ЦСКА упустил победу над лидером чемпионата

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в 16-м туре российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на стадионе «Локомотив» в воскресенье, 5 ноября, и завершилась со счетом...
 

Афганистан впервые поедет на зимнюю Олимпиаду

Афганистан впервые поедет на зимнюю Олимпиаду

Спортсмены из Афганистана впервые примут участие в зимних Олимпийских играх в 2018 году. На Играх в южнокорейском Пхенчхане выступят горнолыжники Саед Алишах Фарфанг и Сайад Хусаини....
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 14/11/2017 ::

 

 

Создан бриллиантовый iPhone X по цене московской квартиры Создан бриллиантовый iPhone X по цене московской квартиры     Военные арестовали президента Зимбабве Военные арестовали президента Зимбабве     Улюкаев напишет книгу «о хорошей жизни» Улюкаев напишет книгу «о хорошей жизни»
последняя новость  
 

 

Ученые оправдали толстяков

15/11/2017

 

Ученые оправдали толстяков

 

Ученые доказали, что излишнее потребление пищи и недостаток физических нагрузок не являются стопроцентной причиной ожирения. Исследователи пришли к выводу, что носители особого варианта белка анкирин-B подвержены избыточному весу, несмотря на правильный образ жизни.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 