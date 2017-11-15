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15/11/2017 07:16

Найден способ наносить макияж без косметики

Найден способ наносить макияж без косметики

Косметический бренд M.A.C начал установку зеркал с дополненной реальностью в своих магазинах. Об этом сообщает Digital Trends.

Отмечается, что покупательницы смогут виртуально попробовать на себе любое средство бренда. «Умные» зеркала, которые разработала компания ModiFace, создают 3D-модель человеческого лица, на которое можно нанести косметику.

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В первую очередь новую технологию запустят в США. До конца 2018 года «умные» зеркала установят в магазинах M.A.C по всему миру.

23 октября сообщалось, что американки протестировали помаду Viva La Glam от певицы Ники Минаж и косметической компании M.A.C Cosmetics в оттенках Nicki’s Nude и The Pinkprint. Большинству средства не понравились.

M.A.C Cosmetics — производитель косметики, штаб-квартира компании располагается в Нью-Йорке. Фирма создана в Канаде в 1984 году. Изначально бренд позиционировал себя как «косметику для визажистов», но затем вышел на массовый рынок. В настоящее время марка принадлежит фирме Estee Lauder.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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15/11/2017

 

Ученые оправдали толстяков

 

Ученые доказали, что излишнее потребление пищи и недостаток физических нагрузок не являются стопроцентной причиной ожирения. Исследователи пришли к выводу, что носители особого варианта белка анкирин-B подвержены избыточному весу, несмотря на правильный образ жизни.

 

 

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