Туристы захотели «увидеть Грозный и умереть»

Дорогие друзья! Практически каждый день мы находим подтверждение тому, что наша ставка на развитие @committee_of_tourism_95 туризма оправдана. На проспектах и улицах Грозного можно наблюдать большие группы туристов, посещающих достопримечательности Грозного. А в выходные дни их количество резко возрастает. Много приятных отзывов о разительных переменах в столице можно услышать из уст наших гостей, прочитать в их блогах. Особенно радует, что они возвращаются к нам снова и снова, чтобы увидеть величие и чарующую красоту наших гор, посетить объекты культурного наследия, увидеть и побывать на водопадах, пройтись по нехоженым тропам в ущельях. К нам едут не только жители российских регионов, но и граждане стран СНГ и зарубежья. В 2016 году рост числа иностранных туристов, желающих отдохнуть в Чечне, составил 10%. В этом году эта цифра достигнет 15%. Крупные туроператоры заключают договора и соглашения о сотрудничестве, что дает основание полагать, что в следующем году количество туристов резко возрастет. В 2017 году Чечню посетили туристы из Китая, США, Японии, Франции, Германии, Кореи, Польши, Италии, Турции и многих других стран. Все это также является бесспорным показателем высокого уровня безопасности в республике. Мы работаем над тем, чтобы развивать различные виды туризма, чтобы каждый из вас мог найти среди этого разнообразия что-то свое. Чечня всегда рада принимать у себя гостей, поэтому мы говорим вам всем: "Добро пожаловать!" #Кадыров #Россия #Чечня #Туризм

