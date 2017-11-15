Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Ученые оправдали толстяков Ученые оправдали толстяков Медведев дошел до лампочек Медведев дошел до лампочек ФАС объяснила рост цен на бензин ФАС объяснила рост цен на бензин В молочных сосисках обнаружили антибиотики, хрящи и шкурки В молочных сосисках обнаружили антибиотики, хрящи и шкурки Дачникам и огородникам упростили доступ к электросетям Дачникам и огородникам упростили доступ к электросетям
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
без политики
15/11/2017 08:48

Эмодзи увеличили цену кроссовок в шесть раз

Эмодзи увеличили цену кроссовок в шесть раз

Бренд Reebok объединился с компанией Vetements для выпуска кроссовок Instapump Fury в новом дизайне. Стоимость новой модели составляет 925 долларов, что в шесть раз больше, чем цена базовой версии. Об этом сообщает HypeBae.

От базовой версии модель отличается тем, что спереди помпы украшены эмодзи, а белая обувь покрыта серыми надписями Vetements. Она входит в коллекцию весна-лето 2018 и доступна для заказа в интернет-магазинах Reebok. Классическую модель в России можно купить за 13 тысяч рублей.

Фото: Vetements & Reebok
1/2
Фото: Vetements & Reebok
2/2

Vetements — французский бренд, под которым продается одежда и обувь. Компания основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией. Кроме работы в собственной фирме, он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс).

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Умер лауреат «Эмми» Джон Хиллерман

Умер лауреат «Эмми» Джон Хиллерман

Американский актер Джон Хиллерман скончался в Хьюстоне, сообщила его представитель Лори Де Вааль. Актеру было 84 года. Он умер по естественным причинам. Хиллерман приобрел известность в США...
 

Джонни Деппу попеняли за перегар и шатание на красной ковровой дорожке

Джонни Деппу попеняли за перегар и шатание на красной ковровой дорожке

Голливудский актер Джонни Депп, вероятно, пришел пьяным на мировую премьеру фильма «Убийство в Восточном экспрессе», пишет The Sun. Накануне он долго отдыхал в ночном клубе, а на красную...
 

Дизайнер одежды Kiss пошил 300 маек для «Би-2» и «Мумий Тролля»

Дизайнер одежды Kiss пошил 300 маек для «Би-2» и «Мумий Тролля»

Российские рок-группы «Би-2» и «Мумий Тролль» выпустили мужские футболки совместно с модным брендом John Varvatos. На темные футболки нанесены контрастные принты с названиями групп....
 

Французы создали брюки с картой Ленинграда за 170 тысяч рублей

Французы создали брюки с картой Ленинграда за 170 тысяч рублей

Французский модный дом Celine представил новую коллекцию одежды сезона осень-зима 2017, в которую вошли брюки с картой Ленинграда. Фотография модели размещена на официальном сайте бренда....
 

Производитель нефтяных платформ займется выпуском суперъяхт

Производитель нефтяных платформ займется выпуском суперъяхт

Итальянская верфь Rosetti Marino, известная разработкой и производством судов и платформ для нефтегазовой промышленности, займется выпуском суперъяхт, судов поддержки и экспедиционных яхт...
 

Российский селянин ужаснулся грязи в Стокгольме

Российский селянин ужаснулся грязи в Стокгольме

Путешественник из Ленинградской области Никита Браварский ужаснулся условиям в шведской столице. По словам туриста, его родной район «не идет ни в какое сравнение с разрухой одной из...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 15/11/2017 ::

 

 

Создан бриллиантовый iPhone X по цене московской квартиры Создан бриллиантовый iPhone X по цене московской квартиры     Военные арестовали президента Зимбабве Военные арестовали президента Зимбабве     Улюкаев напишет книгу «о хорошей жизни» Улюкаев напишет книгу «о хорошей жизни»
последняя новость  
 

 

Ученые оправдали толстяков

15/11/2017

 

Ученые оправдали толстяков

 

Ученые доказали, что излишнее потребление пищи и недостаток физических нагрузок не являются стопроцентной причиной ожирения. Исследователи пришли к выводу, что носители особого варианта белка анкирин-B подвержены избыточному весу, несмотря на правильный образ жизни.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 