Эмодзи увеличили цену кроссовок в шесть раз

Бренд Reebok объединился с компанией Vetements для выпуска кроссовок Instapump Fury в новом дизайне. Стоимость новой модели составляет 925 долларов, что в шесть раз больше, чем цена базовой версии. Об этом сообщает HypeBae.

От базовой версии модель отличается тем, что спереди помпы украшены эмодзи, а белая обувь покрыта серыми надписями Vetements. Она входит в коллекцию весна-лето 2018 и доступна для заказа в интернет-магазинах Reebok. Классическую модель в России можно купить за 13 тысяч рублей.

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Vetements — французский бренд, под которым продается одежда и обувь. Компания основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией. Кроме работы в собственной фирме, он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс).