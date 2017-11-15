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без политики
15/11/2017 09:16

Улюкаев напишет книгу «о хорошей жизни»

Улюкаев напишет книгу «о хорошей жизни»

Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев взялся за большую литературу. Об этом он рассказал журналистам в Замоскворецком суде Москвы, его слова передает РИА Новости.

«Пишу [книгу] в полный рост. О жизни, хорошей жизни», — сказал бывший министр, который находится под домашним арестом по делу о вымогательстве взятки у «Роснефти».

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16:52 — 16 августа
Два лимона, нефть, Гоа
За что судят бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева

Алексея Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года. По версии следствия, он требовал от главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку 2 миллиона долларов за одобрение сделки по приватизации «Башнефти». В отставку министра отправили 15 ноября, когда суд назначил ему домашний арест.

Известно, что экс-министр пишет стихи, об этом он сам говорил на одном из судебных заседаний. Журнал «Сноб» публиковал 12 грустных, по выражению издания, поэтических произведений Улюкаева. Среди них есть, например, стихотворение с такими строчками: «Поскольку в плотской жизни я начальник/ В духовной полагается аскеза/ Я долго обрезался и обрезал/ Почти что все. Но уцелел случайно/ Отросток малый и попал досрочно/ В довольно унавоженную почву/ Текущей жизни/ Ну теперь — до тризны».

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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Ученые оправдали толстяков

15/11/2017

 

Ученые оправдали толстяков

 

Ученые доказали, что излишнее потребление пищи и недостаток физических нагрузок не являются стопроцентной причиной ожирения. Исследователи пришли к выводу, что носители особого варианта белка анкирин-B подвержены избыточному весу, несмотря на правильный образ жизни.

 

 

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