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15/11/2017 09:32

Создан бриллиантовый iPhone X по цене московской квартиры

Создан бриллиантовый iPhone X по цене московской квартиры

Российский люксовый бренд смартфонов и аксессуаров Caviar анонсировал выпуск смартфона iPhone X, украшенный 344 черными бриллиантами. Об этом представители компании сообщили корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 15 ноября.

Стоимость телефона, который вошел в коллекцию «Достояние России», составила 2,4 миллиона рублей. За такую же сумму в Москве можно купить однокомнатную квартиру.

Фото: Caviar
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Фото: Caviar
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«Сегодня Caviar презентует iPhone X, посвященные черной икре, традиционной русской ювелирной технике "филигрань" и бриллиантовой Короне Императора», — описали гаджет представители Caviar. Корпус iPhone X покрыт золотом и украшен бриллиантами и рубинами. Данная модель будет создана в одном экземпляре. Ключевая идея коллекции — это использование редких, дорогих и уникальных материалов и техник.

1 ноября сообщалось, что Caviar анонсировал модификацию смартфона iPhone X с питанием от расположенной на задней панели солнечной батареи на кремниевых полупроводниках. Цена составит 259 тысяч рублей.

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первое изделие представлено в 2001 году.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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Ученые оправдали толстяков

15/11/2017

 

Ученые оправдали толстяков

 

Ученые доказали, что излишнее потребление пищи и недостаток физических нагрузок не являются стопроцентной причиной ожирения. Исследователи пришли к выводу, что носители особого варианта белка анкирин-B подвержены избыточному весу, несмотря на правильный образ жизни.

 

 

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