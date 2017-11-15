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15/11/2017 11:00

Уникальный бриллиант продали за 33 миллиона долларов

Уникальный бриллиант продали за 33 миллиона долларов

На аукционе Christie’s продано уникальное колье с бриллиантом весом 163,41 карата (32,6 грамма) швейцарского ювелирно-часового бренда de Grisogono, сообщается на сайте аукционного дома.

За колье под названием The Art of de Grisogono, Creation 1 (декорированное, помимо центрального камня, более мелкими бриллиантами и изумрудами) выручили рекордную для этого бренда сумму — 33,5 миллиона франков (33,7 миллиона долларов). «Я искренне горжусь представившейся мне удивительной возможностью работать с историческим камнем такого качества и благодарен всем, кто принял участие в этом прекрасном путешествии — от алмазной копи к совершенному произведению искусства», — отметил Фаваз Груози, основатель de Grisogono.

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163,41-каратный беспорочный бриллиант огранки «эмеральд» (цвет категории D, чистота категории IIA) — крупнейший в своей категории и в данной огранке из всех, когда-либо появлявшихся на аукционах. Он получен при обработке алмаза весом 404 карата, найденного в начале 2016 года на месторождении Луло в Анголе. В честь отмечаемого 4 февраля дня борьбы за освобождение Анголы, этот самый крупный из добытых на территории страны камень был назван 4 de Fevereiro («Четвертое февраля»). Он занимает 27 место в рейтинге самых крупных из когда-либо добытых в мире алмазов.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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