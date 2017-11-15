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15/11/2017 11:00

Британец отправился на поиск племени охотников за головами и пропал

Британец отправился на поиск племени охотников за головами и пропал

В Папуа — Новой Гвинее пропал британский путешественник Бенедикт Аллен, который отправился искать племя, избегающее контактов с цивилизацией. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает издание The Guardian.

В октябре вертолет оставил путешественника в джунглях в провинции Ист-Сепик. Дальнейший путь Аллен намеревался проделать в одиночку без телефона и GPS-приемника. Ожидалось, что он вернется в город Порт-Морсби к 12 ноября, чтобы вылететь в Гонконг для выступления в Королевском географическом обществе. Когда этого не произошло, его жена и агент подняли тревогу.

«Он пытался достичь народ йайфо, очень удаленное и изолированное племя, вероятно, охотников за головами. Довольно пугающая группа. Кто знает, что произошло», — рассказала Daily Mail агент путешественника Джоанна Сарсби.

вЂ” Benedict ALLEN (@benedictallen) 11 октября 2017, 08:23

Аллен посещал это племя 30 лет назад и надеялся, что ему удастся вновь встретить аборигенов, с которыми он тогда познакомился. «В прошлый раз йайфо приветствовали меня пугающей демонстрацией силы, энергичным танцем с луками и стрелами», — писал он в своем блоге. С их помощью путешественнику удалось пересечь Центральный хребет Новой Гвинеи. Повторить это достижение пока никому не удавалось.

Охотники за головами отрубают и сохраняют головы своих жертв. В прошлом это практиковали многие племена Новой Гвинеи. Некоторые исследователи подозревают, что именно так погиб Майкл Рокфеллер, пропавший на острове в 1961 году. Он был сыном губернатора Нью-Йорка Нельсона Рокфеллера и потомком миллиардера Джона Рокфеллера.

В апреле сообщалось, что пропавшего в Зимбабве южноафриканского охотника Скотта Ван Зила съели крокодилы.


 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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