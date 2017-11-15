Сосиска в тесте в роли Иисуса разозлила британских христиан

Британская сеть булочных Greggs извинилась за календарь с изображением сцены Рождества Христова, в которой роль Иисуса играет сосиска в тесте. Об этом сообщает The Telegraph.

Одну из страниц календаря компании иллюстрирует фотография традиционного рождественского вертепа с фигурками трех волхвов, которые собрались вокруг яслей в хлеву, и приветствуют рождение Христа. Вместо младенца перед ними лежит надкушенная сосиска в тесте.

После призывов к бойкоту Greggs, появившихся в социальных сетях, компания принесла извинения: «Мы очень сожалеем, что оскорбили чьи-то чувства. Это никогда не входило в наши намерения».

Вертепы с неподвижными фигурками, воспроизводящие библейские сцены, — традиционное рождественское украшение в католических странах.

Greggs — крупнейшая сеть булочных в Великобритании. Она специализируется на сосисках в тесте, сэндвичах и корниш-пасти — английских пирогах с мясной и овощной начинкой. В 2016 году оборот компании составил 894,2 миллиона фунтов стерлингов (около 71 миллиарда рублей).

В 2016 году американская компания Modern Nativity выпустила рождественский вертеп, который изображает всех участников сцены Рождества Христова хипстерами.