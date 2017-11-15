Сотни индийцев закидали друг друга навозом за грехи предков

Улюкаев напишет книгу «о хорошей жизни» Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев взялся за большую литературу. Об этом он рассказал журналистам в Замоскворецком суде Москвы. «Пишу [книгу] в полный рост. О жизни, хорошей...

Supreme выпустил рубашку дровосека с матерным лозунгом Производители одежды и экипировки для экстремального спорта Supreme и Independent Truck Company выпустили совместную капсульную коллекцию. В нее вошли нейлоновый анорак, бомбер с мехом и...

Обладательницы самых красивых ягодиц Бразилии надели бикини из говядины Участницы конкурса Miss BumBum, на котором определяют обладательницу самых красивых ягодиц Бразилии, сфотографировались в бикини из мяса. Съемка продолжалась около восьми часов. Суммарный вес...

Швейцарец Иван Арпа сделал часы с красной звездой Часовщик Иван Арпа, основатель компании ArtyA, выпустил новую версию своих часов Son of Gears — Son of Gears Star — в 44-миллиметровом стальном корпусе. Скелетонизированный механизм новинки...

Японцы предложили россиянам казаки в горошек Японский обувной бренд Toga Pulla представил на российском рынке коллекцию казаков. Коллекция доступна эксклюзивно на интернет-платформе Farfetch. Линейка состоит из нескольких вариантов...