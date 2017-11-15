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15/11/2017 13:00

В кинотеатрах России пройдет ретроспектива Терренса Малика

В кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга состоятся показы фильмов режиссера Терренса Малика. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 15 ноября.

Сеансы, организованные компанией «Иноекино», пройдут с 17 по 19 ноября. В ретроспективу вошли три первые работы Малика: «Пустоши», «Дни жатвы» и «Тонкая красная линия». Все фильмы программы буду демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

В Москве ленты покажут в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», в Санкт-Петербурге — в «Авроре». Билеты можно приобрести на сайте inoekino.com и в кассах кинотеатров.

Терренс Малик — 73-летний американский режиссер и сценарист. Он также снял такие фильмы, как «Древо жизни», «Новый Свет» и «Путешествие времени».


 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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