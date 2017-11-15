Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Госдеп США отчитался об иссушении потока террористов в Сирию Госдеп США отчитался об иссушении потока террористов в Сирию «Хитрый план» Навального провалился «Хитрый план» Навального провалился Названы лучшие боевики года Названы лучшие боевики года Фанаты звезды YouTube устроили погром в Брюсселе Фанаты звезды YouTube устроили погром в Брюсселе Дэдпул провел урок рисования и признался в любви к кокаину Дэдпул провел урок рисования и признался в любви к кокаину
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
без политики
15/11/2017 13:16

В Домодедово отправятся двухэтажные «Аэроэкспрессы»

В Домодедово отправятся двухэтажные «Аэроэкспрессы»

Двухэтажные поезда «Аэроэкспресс» начнут перевозить пассажиров в аэропорт Домодедово. Об этом говорится в пресс-релизе компании в среду, 15 ноября.

Первый двухэтажный состав отправится в аэропорт 22 ноября в 5:15 утра с Павелецкого вокзала. До конца года на маршруте появится семь новых поездов.

В компании добавили, что в настоящее время формируется комфортная транспортная среда на этом направлении. Так, в аэропорту Домодедово ведутся работы по строительству четырехэтажного терминала, походит к концу строительство второй платформы с навесом. Кроме того, продолжается реконструкция платформы на Павелецком вокзале.

С 27 октября двухэтажные «Аэроэкспрессы» ездят до аэропорта Внуково с Киевского вокзала.

Всего швейцарская компания Stadler изготовила для компании 11 таких поездов. Они могут развивать скорость до 160 километров в час. В составе из четырех вагонов находится 396 сидячих мест, а в шестивагонном — 700, 84 из них расположены в бизнес-классе. В каждом вагоне есть бесплатный Wi-Fi, розетки и несколько телеэкранов.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Пропавшая в Испании голландка нашлась на семидневном рейве

Пропавшая в Испании голландка нашлась на семидневном рейве

Пропавшая жительница Голландии Талисса Ван Лагемаат оказалась на семидневном рейве в Испании. Она отправилась в путешествие по провинции Гранада в октябре и должна была вернуться в Нидерланды...
 

Картины с менструирующими женщинами в метро Стокгольма вызвали протесты

Картины с менструирующими женщинами в метро Стокгольма вызвали протесты

Выставка художницы Лив Стремквист в стокгольмском метро вызвала неоднозначную реакцию у пассажиров и жителей города. Автор представила скетчи птиц, кошек, деревьев, голых мужчин и...
 

Говорухин назвал «Евровидение» гадостью

Говорухин назвал «Евровидение» гадостью

Режиссер, глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин выразил недовольство возвращением России на «Евровидение». По его словам, надо сохранить достоинство, отказавшись от участия в...
 

Турецкие торговцы и ремесленники призвали отказаться от «все включено»

Турецкие торговцы и ремесленники призвали отказаться от «все включено»

Глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен (Bendevi Palandoken) призвал туристическую индустрию страны отказаться от системы «все включено». По его мнению,...
 

Умер украинский актер Тарас Денисенко

Умер украинский актер Тарас Денисенко

Украинский актер театра и кино Тарас Денисенко скончался 7 ноября в Киеве в возрасте 52 лет. Он умер после тяжелой болезни. Денисенко сыграл более 50 ролей в кино и сериалах. Первую...
 

Герцогиня Кейт продемонстрировала стремление сэкономить

Герцогиня Кейт продемонстрировала стремление сэкономить

Герцогиня Кембриджская Кейт, жена принца Уильяма, надела на торжественный благотворительный прием, организованный Anna Freud National Centre for Children and Families, закрытое черное вечернее...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 15/11/2017 ::

 

 

Переворот в Зимбабве поднял курс биткоина Переворот в Зимбабве поднял курс биткоина     Великобритания испугалась северокорейских ракет Великобритания испугалась северокорейских ракет     Покойного вице-президента ФИФА уличили во взятке на миллион долларов Покойного вице-президента ФИФА уличили во взятке на миллион долларов
последняя новость  
 

 

На строительство «Зенит-Арены» выделят еще 300 миллионов рублей

15/11/2017

 

На строительство «Зенит-Арены» выделят еще 300 миллионов рублей

 

На строительство стадиона «Зенит-Арена», расположенного на Крестовском острове Санкт-Петербурга, требуется еще 300 миллионов рублей. Такая сумма нужна для того, чтобы демонтировать медиацентр, препятствующий выкату футбольного поля на стадион. О том, кто выделит необходимую сумму, не...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 