В Домодедово отправятся двухэтажные «Аэроэкспрессы»

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15/11/2017
На строительство «Зенит-Арены» выделят еще 300 миллионов рублей
На строительство стадиона «Зенит-Арена», расположенного на Крестовском острове Санкт-Петербурга, требуется еще 300 миллионов рублей. Такая сумма нужна для того, чтобы демонтировать медиацентр, препятствующий выкату футбольного поля на стадион. О том, кто выделит необходимую сумму, не...
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