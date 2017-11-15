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15/11/2017 13:32

Ношеные кроссовки Майкла Джордана оценили в 50 тысяч долларов

Ношеные кроссовки Майкла Джордана оценили в 50 тысяч долларов

Кроссовки Air Jordan 1, созданные в 1984 году специально для американского баскетболиста Майкла Джордана, выставили на продажу за 50 тысяч долларов. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает HighSnobiety.

Обувь продает на eBay компания ProServ, которая являлась посредником между Джорданом и брендом Nike во время заключения их первой сделки. Баскетболист выходил в кроссовках на поле несколько раз. От такой же модели, выпущенной позже для широкой аудитории, обувь отличается черными носком и язычком, а также логотипом Air Jordan wings, выполненным вручную.

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15:30 — 30 июня 2016
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По информации портала, часть выручки от продажи кроссовок отдадут организациям по развитию возможностей для людей с ограниченными умственными способностями.

Дизайн Air Jordan разработан компанией Nike, первым эти кроссовки надел Джордан в дебютном сезоне НБА 1984-1985 годов. Air Jordan 1 были выпущены в красно-черной окраске — цветах команды Chicago Bulls. До этого вся обувь для баскетболистов делалась белого цвета.

По контракту Джордан должен был надевать эти кроссовки на каждый матч, но Лига сочла их слишком яркими и запретила спортсмену выходить в них на площадку. Несмотря на запрет, спортсмен играл в Air Jordan, каждый раз выплачивая штраф.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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