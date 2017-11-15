Ношеные кроссовки Майкла Джордана оценили в 50 тысяч долларов

Кроссовки Air Jordan 1, созданные в 1984 году специально для американского баскетболиста Майкла Джордана, выставили на продажу за 50 тысяч долларов. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает HighSnobiety.

Обувь продает на eBay компания ProServ, которая являлась посредником между Джорданом и брендом Nike во время заключения их первой сделки. Баскетболист выходил в кроссовках на поле несколько раз. От такой же модели, выпущенной позже для широкой аудитории, обувь отличается черными носком и язычком, а также логотипом Air Jordan wings, выполненным вручную.

Задрали ноги Самые дорогие кроссовки берлинской ярмарки Solemart Материалы по теме

По информации портала, часть выручки от продажи кроссовок отдадут организациям по развитию возможностей для людей с ограниченными умственными способностями.

Дизайн Air Jordan разработан компанией Nike, первым эти кроссовки надел Джордан в дебютном сезоне НБА 1984-1985 годов. Air Jordan 1 были выпущены в красно-черной окраске — цветах команды Chicago Bulls. До этого вся обувь для баскетболистов делалась белого цвета.

По контракту Джордан должен был надевать эти кроссовки на каждый матч, но Лига сочла их слишком яркими и запретила спортсмену выходить в них на площадку. Несмотря на запрет, спортсмен играл в Air Jordan, каждый раз выплачивая штраф.