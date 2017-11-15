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без политики
15/11/2017 13:48

Hugo Boss займется электромобилями

Hugo Boss займется электромобилями

Немецкая марка одежды Hugo Boss начала сотрудничество с гоночной серией «Формула Е». Об этом корреспонденту Ленты.ру сообщили представители фирмы.

Бренд стал официальным экипировщиком соревнований. Первое мероприятие в рамках партнерства состоится в Гонконге 1 декабря 2017 года перед началом нового гоночного сезона.

«Как компания мы всегда находимся в поиске инновационного подхода к дизайну и уделяем особое внимание защите окружающей среды. Когда мы впервые познакомились с философией "Формулы Е", мы тут же отметили ее огромный потенциал, и мы рады тому, что мы стали первым модным брендом — партнером данной гоночной серии», — прокомментировал новость президент Hugo Boss Марк Лангер.

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Немецкий производитель элитных аксессуаров, одежды и обуви Hugo Boss основан в 1923 году. Объединяет бренды The BOSS, BOSS Orange, BOSS Green, The HUGO. В разное время в одежду Hugo Boss одевались игроки «Пари Сен-Жермен», «Реала» и немецкой футбольной сборной.

«Формула E» — класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Соревнования проходят с 2012 года под эгидой Международной автомобильной федерацией (FIA).

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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