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15/11/2017 14:00

Дюжев еще раз «словесно наказал» неблагодарных россиян

Дюжев еще раз «словесно наказал» неблагодарных россиян

Актер Дмитрий Дюжев не стал отказываться от своих слов о россиянах, которые, по его мнению, не заслуживают ничего хорошего. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«Зритель думает только о себе. Ни о каких культурных мечтах, образах, темах, люди перестают думать. Я работаю для вашего досуга, чтобы вас развлечь или увлечь, удивить, я рискую жизнью, а потом как благодарность встречаю людей, которые даже не могли ни выслушать, ни оказать внимание», — сказал актер.

По мнению Дюжева, «зритель счастлив, рад, что этот, кто для них является не такой, как он, что он становится такой же серостью, такой же массой, таким же зрителем» (орфография и пунктуация сайта радиостанции).

В то же время, подчеркнул актер, его слова, что российские зрители заслуживают «лабуды и туфты», относились к конкретному случаю: «Это было в порыве пыла конкретно к тем 30 людям эконом-класса, которые стояли на стойке бизнес-класса. Я словесно наказывал их».

Дюжев разочаровался в россиянах после того, как столкнулся с ними в реальной жизни. Инцидент произошел в аэропорту, когда актера не пустили без очереди, хотя только у него был билет бизнес-класса.

Предыстория:&В Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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