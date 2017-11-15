Задорнова похоронили в Латвии

Писателя-сатирика Михаила Задорнова похоронили в Юрмале. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает РИА Новости.

Тело артиста предали земле на кладбище Яундубулты рядом с его отцом, советским писателем и лауреатом Сталинской премии Николаем Задорновым. Отмечается, что такова была последняя воля сатирика.

Отпевание Задорнова прошло в Риге в церкви Александра Невского.

Фото: East News 1/10 Фото: Владимир Родионов / РИА Новости 2/10 Фото: Наталья Логинова / Globallookpress.com 3/10 Вся галерея ««Самое вредное — это жизнь. От нее все умирают»» Продолжить Фото: Александр Неменов / ТАСС 4/10 1/102/103/104/10

О смерти артиста стало известно 10 ноября. Задорнову было 69 лет, перед кончиной он проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга, но в июне отказался от процедур, которые называл бесполезными.