Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Госдеп США отчитался об иссушении потока террористов в Сирию Госдеп США отчитался об иссушении потока террористов в Сирию «Хитрый план» Навального провалился «Хитрый план» Навального провалился Названы лучшие боевики года Названы лучшие боевики года Фанаты звезды YouTube устроили погром в Брюсселе Фанаты звезды YouTube устроили погром в Брюсселе Дэдпул провел урок рисования и признался в любви к кокаину Дэдпул провел урок рисования и признался в любви к кокаину
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
без политики
15/11/2017 14:16

Задорнова похоронили в Латвии

Задорнова похоронили в Латвии

Писателя-сатирика Михаила Задорнова похоронили в Юрмале. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает РИА Новости.

Тело артиста предали земле на кладбище Яундубулты рядом с его отцом, советским писателем и лауреатом Сталинской премии Николаем Задорновым. Отмечается, что такова была последняя воля сатирика.

Отпевание Задорнова прошло в Риге в церкви Александра Невского.

Фото: East News
1/10
Фото: Владимир Родионов / РИА Новости
2/10
Фото: Наталья Логинова / Globallookpress.com
3/10
Вся галерея
««Самое вредное — это жизнь. От нее все умирают»»
Продолжить
Фото: Александр Неменов / ТАСС
4/10

О смерти артиста стало известно 10 ноября. Задорнову было 69 лет, перед кончиной он проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга, но в июне отказался от процедур, которые называл бесполезными.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Серебренникова номинировали на премию «Золотая маска»

Серебренникова номинировали на премию «Золотая маска»

Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников поборется за российскую театральную премию «Золотая маска». Его номинировали в категории «Лучшая работа режиссера» в жанре драмы за постановку...
 

Богатым арабам покажут 755-сильный спорткар 2019 года

Богатым арабам покажут 755-сильный спорткар 2019 года

Мировая премьера спорткара Chevrolet Corvette ZR1 2019 модельного года состоится на Международном автосалоне в Дубае, ОАЭ, во вторник, 14 ноября. Автомобиль оснащен новым V-образным...
 

Умер автор Everlasting Love Роберт Найт

Умер автор Everlasting Love Роберт Найт

В США скончался американский певец Роберт Найт. Исполнителю было 72 года. Он умер в воскресенье после непродолжительной болезни. Найт наиболее известен как автор хита Everlasting Love 1967...
 

Zenith создал часы по технологии открывшего кольца Сатурна астронома

Zenith создал часы по технологии открывшего кольца Сатурна астронома

Швейцарская часовая компания Zenith представила часы Defy Lab. Их концепция развивает идеи голландского механика и астронома XVII века Христиана Гюйгенса ван Зейлихема. Создатели отказались от...
 

В Италии выставили на продажу подержанный мотоцикл за 150 тысяч евро

В Италии выставили на продажу подержанный мотоцикл за 150 тысяч евро

Итальянская фирма по торговле раритетными автомобилями и мотоциклами Ruote Da Sogno выставила на продажу экземпляр шоссейного мотоцикла MV Agusta 750 Sport 1972 года выпуска. Байк оценен в 150...
 

Авторы «Игры престолов» объединились с британским рокером для создания одежды

Авторы «Игры престолов» объединились с британским рокером для создания одежды

Бренд Drop Dead выпустил коллекцию The Thrones x Drop Dead, посвященную американскому сериалу «Игра престолов». Линейка создавалась в сотрудничестве с создателями сериала. Основатель марки...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 15/11/2017 ::

 

 

Переворот в Зимбабве поднял курс биткоина Переворот в Зимбабве поднял курс биткоина     Великобритания испугалась северокорейских ракет Великобритания испугалась северокорейских ракет     Покойного вице-президента ФИФА уличили во взятке на миллион долларов Покойного вице-президента ФИФА уличили во взятке на миллион долларов
последняя новость  
 

 

На строительство «Зенит-Арены» выделят еще 300 миллионов рублей

15/11/2017

 

На строительство «Зенит-Арены» выделят еще 300 миллионов рублей

 

На строительство стадиона «Зенит-Арена», расположенного на Крестовском острове Санкт-Петербурга, требуется еще 300 миллионов рублей. Такая сумма нужна для того, чтобы демонтировать медиацентр, препятствующий выкату футбольного поля на стадион. О том, кто выделит необходимую сумму, не...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 