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15/11/2017 14:16

На барахолке нашли стоящее миллионы долларов фото американского бандита

На барахолке нашли стоящее миллионы долларов фото американского бандита

Старинный ферротип с барахолки оказался уникальной фотографией легендарного Билли Кида с Дикого Запада со своим убийцей, шерифом Пэтом Гарретом. Как сообщает CBS, специалисты оценивают его стоимость в миллионы долларов.

В 2011 году житель американского штата Северная Каролина Фрэнк Абрамс купил на блошином рынке металлическую пластинку с изображением пяти мужчин в одежде времен Дикого Запада. Он заплатил за нее 10 долларов и повесил на стене в своем доме.

Через четыре года он увидел в новостях сюжет о калифорнийском коллекционере Рэнди Гихаро, который встретил на блошином рынке неизвестную фотографию Билли Кида, продававшуюся всего за два доллара. После экспертизы ее стоимость подскочила до пяти миллионов долларов.

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Абрамс изучил свой ферротип и обратил внимание, что мужчина справа очень похож на шерифа Пэта Гаррета, а безусый юноша слева напоминает самого Билли Кида. Он показал находку экспертам, и они подтвердили его подозрения. На обратной стороне снимка нашли подпись Пэта Гаррета и дату: 2 августа 1880 года

Это единственная фотография знаменитого бандита со своим убийцей, которая известна специалистам. Из-за этого ценность пластинки может оказаться даже выше, чем у фотографии, которую нашел Рэнди Гихаро.

Билли Кид считается символом Дикого Запада. В первый раз попал в тюрьму в 14 лет. Бежал, присоединился к банде скотокрадов, участвовал в войне за экономическое влияние, которую развязали в Нью-Мексико компания «Мерфи и Долан» и британский предприниматель Джон Тастелл. В декабре 1880 года снова оказался за решеткой и был приговорен к повешению за убийство шерифа. Ему удалось скрыться, но через два месяца его выследил и убил Пэт Гаррет.

В мае сообщалось, что драгоценный камень, который купили на барахолке за 10 фунтов стерлингов, оказался крупным бриллиантом, стоящим сотни тысяч фунтов.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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