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без политики
15/11/2017 15:32

Рэпера Гнойного признали врагом Украины

Рэпера Гнойного признали врагом Украины

Рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Перечень опубликован на сайте министерства культуры страны.

Отмечается, что список составлялся ведомством на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. На момент написания заметки в нем были указаны 113 человек, среди которых Карен Шахназаров, Николай Цискаридзе, Алексей Панин, Иосиф Кобзон, Эмир Кустурица и Жерар Депардье. Хип-хоп-исполнитель находится в перечне с 6 ноября.

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00:04 — 15 августа
Он вам не Мирон
Почему Оксимирон — тоже гнойный

В начале октября СБУ запретила Гнойному въезд на территорию Украины, а личные данные рэпера появились на сайте «Миротворец». Музыканта обвинили в «сознательном нарушении государственной границы Украины» и назвали «участником попыток легализации аннексии АР Крым Россией».

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, в результате которого за это решение высказалось подавляющее большинство участников голосования.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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