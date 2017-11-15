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15/11/2017 16:00

Сцены культовых фильмов пересняли с шавермой

Сцены культовых фильмов пересняли с шавермой
Видео: Scuratti Surprise / Vimeo

В сети появилась подборка сцен культового мирового кино, переснятых в Санкт-Петербурге. Ролик опубликован на Vimeo.

В клип попали эпизоды из фильмов таких режиссеров, как Вуди Аллен, братья Люмьер, Джон Кассаветис, Дэвид Линч, Ноа Баумбах, Пол Томас Андерсон, Джим Джармуш и Марлен Хуциев. Герои лент оказываются в типично питерских местах. Например, персонаж из «400 ударов» Франсуа Трюффо сбегает по лестнице в парадном, а юноша из «Толкачей» Спайка Ли ест шаверму на эскалаторе в метро.

Режиссерами и сценаристами видео выступили Григорий Игнатьев и Дмитрий Новосельцев, оператором стал Павел Станин.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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