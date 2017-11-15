Киркоров рассказал о музыкальных вкусах Путина

Российский лоукостер «Победа» снял ограничение на вес ручной клади. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков, пишет ТАСС.

Теперь, по его словам, лимитировать будут только размер проносимого на борт багажа. Он должен быть не более 36 сантиметров в длину, 30 сантиметров в ширину и 27 сантиметров в высоту.

Если эти условия соблюдены, пассажиры могут взять в салон хоть 16-килограммовую гирю (примерно столько весит один пуд), если она поместится в калибратор, подчеркнул Калмыков.

В начале ноября в России изменились правила провоза багажа по невозвратным авиабилетам. Норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов. Сумка, превышающая по весу указанную норму, должна быть сдана пассажирами в багажное отделение. Этот лимит может быть увеличен перевозчиком.

Кроме того, согласно новым правилам, пассажиры могут взять в салон сверх минимальной нормы ручной клади рюкзак, портфель или женскую сумку, верхнюю одежду костыли, коляски, букеты цветов, детское питание и другие предметы. Однако из списка исчезли ноутбук, зонт и фотоаппарат: по мнению авторов поправок, эти предметы можно убрать в сумку.

Ранее многие авиакомпании разрешали брать на борт десятикилограммовый чемодан, а за использование багажного отсека брали дополнительную плату. «Победа» предоставляла бесплатное место в багажном отсеке для десятикилограммовых сумок, однако жестко регламентировала вес ручной клади. В частности, на борт нельзя было бесплатно пронести рюкзак.