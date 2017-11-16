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15/11/2017 20:48

Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина

Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина

Заслуженная артистка РСФСР Людмила Марковна Сухолинская-Местечкина скончалась 14 ноября на 88-м году жизни. Об этом сообщается на сайте МХТ имени Чехова, в котором актриса проработала 36 лет (с 1952 по 1988).

Выпускница Школы-студии МХАТ 1952 г. (курс И. М. Раевского), она была принята в труппу театра сразу по окончании учёбы. Среди сыгранных ею ролей: Виола в «Двенадцатой ночи», Ночь в «Синей птице» (эту роль она играла более 30 лет), Миссис Чивли в «Идеальном муже», Джудит Андерсон в «Ученике дьявола», Мария Стюарт в легендарной одноимённой постановке В. Я. Станицына, Анна-Мари в «Жил-был каторжник», Вера в «Царской милости», Ирма Хохбрук в «Потусторонних встречах», Цыганка в «Эшелоне», Госпожа Пернель в «Тартюфе».

Как сообщается, прощание с Людмилой Марковной состоится в Портретном фойе театра 18 ноября в 14 часов.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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