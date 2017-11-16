Исполнитель «Феличиты» Аль Бано объявил о завершении карьеры

Известный итальянский певец Аль Бано объявил, что 31 декабря 2018 года завершит свою музыкальную карьеру. Об этом сообщает ANSA.

«Я собираюсь дать грандиозный концерт, а после этого стану виноделом», — рассказал он агентству.

В декабре 2016 года певец перенес два инфаркта, после чего был прооперирован. 20 марта 2017 года он был госпитализирован в связи с нарушением кровообращения головного мозга.

74-летний Аль Бано, известный, в частности, исполнением песни Felicita («Счастье»), был наиболее популярен в 1980-е годы, после того как вышел его хит Sharazan. За свою карьеру он выпустил около 30 сольных альбомов, и еще столько же в сотрудничестве с бывшей женой Роминой Пауэр.