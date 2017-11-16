Сборкой нового американского спорткара займутся китайцы

Американский производитель спортивных автомобилей Saleen представит на Международном автосалоне в Лос-Анджелесе свою первую с 2009 года оригинальную модель. Об этом сообщает Motor Authority.

Автомобиль S1 с 450-сильным двигателем Ford способен развивать максимальную скорость в 290 километров в час. Компоновка среднемоторная, кузов — двухдверное купе. Конструкция Saleen S1 базируется на лицензионной платформе немецкой компании Artega, которая, в свою очередь, разработала ее на основе британского Lotus Evora.

Сборку планируется развернуть с 2018 года в Китае, где для этого строится завод в городе Жугао (провинция Цзянсу). Инвестиции в проект составят 2,68 миллиарда долларов. Производством будет заниматься совместное американо-китайское предприятие Jiangsu Saleen Automotive Technology.

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Президент Jiangsu Saleen Automotive Technology Чарлз Ван пояснил в интервью изданию China Daily, что фирма не будет ограничиваться только спортивными моделями. «Например, Porsche выпускает модели GT и 918, но лучше всего продаются популярные Cayenne, Macan и Panamera. Мы пойдем по тому же пути и будем разрабатывать седаны, SUV и кроссоверы», — сказал он.

Saleen — американский производитель спортивных автомобилей. Штаб-квартира в городе Корона, Калифорния. Компания основана в 1983 бывшим автогонщиком Стивом Салином.