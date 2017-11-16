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15/11/2017 23:16

Гимнастки-близнецы Аверины помогут швейцарцам продавать часы

Гимнастки-близнецы Аверины помогут швейцарцам продавать часы

Чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины стали «посланницами элегантности» (Ambassadors of Elegance) швейцарского часового бренда Longines. Об этом сообщается на сайте компании.

Победительницы чемпионата мира 2017 года в итальянском Пезаро представляют кварцевые женские часы Conquest V.H.P. (Very High Precision) в корпусе и на браслете из стали, выдержанные в стиле 1980-х годов.

Фото: longines.com
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Ранее сообщалось, что посланницей элегантности Longines также стала олимпийская чемпионка Игр в Сочи 2014 года, американская горнолыжница Микаэла Шифрин. Она представляет новую модель часов в линии Master Collection.

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00:05 — 12 ноября
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Арина и Дина Аверины — российские гимнастки, уроженки города Заволжье. 19-летние девушки — трехкратные чемпионки Европы. В 2017 году Арина стала также двукратной, а Дина — трехкратной и абсолютной чемпионками мира по художественной гимнастике.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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