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без политики
16/11/2017 00:00

Илон Маск рассказал о проблемах с женщинами

Илон Маск рассказал о проблемах с женщинами

Глава SpaceX Илон Маск во время интервью журналу Rolling Stone признался, что чувствует себя неважно из-за недавнего расставания с актрисой Эмбер Хёрд.

Журналист Нил Штраусс подготовил статью о взглядах и планах Маска. Когда Штраусс спросил о новом электромобиле Tesla Model 3, Маск взял длинную паузу и сказал, что переживает из-за разрыва с любимой женщиной. «Я был по-настоящему влюблён и мне очень больно. Если честно, скорее она рассталась со мной, чем я с ней», – сказал он.

После этого бизнесмен спросил у журналиста совета, стоит ли ему начинать новые отношения. Штраусс ответил, что вначале разумно разобраться в причинах того, что отношения с писательницей Жастин Маск, брак с актрисой Талулой Райли и отношения с Эмбер Хёрд закончились расставанием.

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Маск покачал головой и заметил, что не может быть счастлив без длительных серьезных отношений. «Меня убивает то, что я ложусь спать в одиночестве. Я прекрасно знаю, каково это: находиться в пустом большом доме, слышать эхо от своих шагов, ложиться в кровать — а рядом никого нет», — сказал Маск.

Илон Маск считается одним из основателей системы электронных платежей PayPal. Его компания SpaceX в настоящее время занимается производством электромобилей Tesla и разработкой космических ракет.

9 ноября сообщалось, что ракетный двигатель, представленный SpaceX, взорвался на испытаниях.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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