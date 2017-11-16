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16/11/2017 02:16

Первую книгу о Гарри Поттере купили за 140 тысяч долларов

Первую книгу о Гарри Поттере купили за 140 тысяч долларов

В Лондоне продали первое издание книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» за 106 тысяч фунтов (140 тысяч долларов). Об этом сообщает сайт аукционного дома Bonhams.

Имя покупателя не раскрывается. Известно, что книга содержит личное посвящение от автора, сделанное на следующий день после официального старта продаж. Изначальная цена лота составляла 30 тысяч фунтов.

В период с 1997 по 2007 годы было издано семь книг о Гарри Поттере. Они переведены на 59 языков, их общий тираж составил свыше 450 миллионов экземпляров.

В октябре писательница Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой знаменитостью Европы по версии журнала Forbes. За прошедший год она заработала около 95 миллионов долларов.

 

Оригинал (на 16/11/2017): lenta.ru

 

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