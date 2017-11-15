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в мире
15/11/2017 06:48

Журналисты оценили количество вранья Трампа

Журналисты оценили количество вранья Трампа

Президент США Дональд Трамп с момента избрания сделал 1 628 лживых или ошибочных заявлений, подсчитала The Washington Post (WP).

К 14 ноября Трамп провел на посту 298 дней, таким образом в среднем он делал 5,5 ложных высказываний в день.

Как пишет Mashable, если тенденция сохранится, к концу 2017 года Трамп сделает около двух тысяч ложных заявлений, а к концу президентского срока (четыре года) — восемь тысяч. Издание напоминает, что президент часто использует выражение «фейковые новости», при этом сам допускает в своей речи ошибки и неправду.

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WP также опубликовала обновляемую базу данных с высказываниями Трампа и проверкой их достоверности. По подсчетам газеты, чаще всего президент США сообщает неправду или делает ошибки, говоря об уровне безработицы в США, налогах, американском фондовом рынке и программе здравоохранения Obamacare.

В июне помощник пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс сообщила, что, по подсчетам президентской администрации, за два месяца основные американские СМИ потратили в 70 раз больше времени на «нападки на президента и ложные истории про Россию», чем на новости о налоговой реформе, здравоохранении и рабочих местах.

Трамп победил на выборах 8 ноября 2016 года как кандидат от республиканцев, в должность он вступил 20 января 2017-го. Его соперником была Хиллари Клинтон, представлявшая Демократическую партию.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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