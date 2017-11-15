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в мире
15/11/2017 07:32

Греция решила покончить с кризисом с помощью марихуаны

Греция решила покончить с кризисом с помощью марихуаны

Правительство Греции считает выращивание марихуаны в медицинских целях одной из сфер деятельности, которая поможет восстановить экономику после семи лет кризиса. Об этом заявил министр развития сельской местности и продовольствия страны Эвангелос Апостолу в интервью Bloomberg.

По его словам, производители марихуаны уже проявили интерес к созданию в Греции парников на сумму, превышающую 1,5 миллиарда евро. Один комплекс из 12-15 парников может создать около 400 рабочих мест.

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15:36 — 21 сентября 2015
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Правительство рассчитывает за 10 лет получить около 200 миллиардов евро, отметил Апостолу.

В настоящее время в Греции один из самых высоких уровней безработицы в Евросоюзе, ее уровень с 2011 года составляет около 20 процентов. По данным агентства, до конца этого года правительство Греции направит законопроект на рассмотрение в парламент. Министр пояснил, что греческие власти не собираются полностью декриминализировать выращивание, куплю-продажу и использование марихуаны.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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15/11/2017

 

Ученые оправдали толстяков

 

Ученые доказали, что излишнее потребление пищи и недостаток физических нагрузок не являются стопроцентной причиной ожирения. Исследователи пришли к выводу, что носители особого варианта белка анкирин-B подвержены избыточному весу, несмотря на правильный образ жизни.

 

 

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