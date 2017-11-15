Израиль вызвался в одиночку сдержать мировое влияние Ирана

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15/11/2017
Ученые доказали, что излишнее потребление пищи и недостаток физических нагрузок не являются стопроцентной причиной ожирения. Исследователи пришли к выводу, что носители особого варианта белка анкирин-B подвержены избыточному весу, несмотря на правильный образ жизни.
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