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в мире
15/11/2017 08:48

Израиль вызвался в одиночку сдержать мировое влияние Ирана

Израиль вызвался в одиночку сдержать мировое влияние Ирана

Израиль готов действовать в одиночку, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие и превратить Сирию в свою военную базу. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает The Jerusalem Post.

Выступая перед участниками генеральной ассамблеи еврейских общин Северной Америки, он обвинил Тегеран в стремлении использовать сирийский конфликт, чтобы закрепиться на границах Израиля.

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По словам Нетаньяху, Иран «плетет интриги», чтобы утвердиться в Сирии в военном отношении: «Они стремятся к постоянному воздушному, наземному и морскому военному присутствию для того, чтобы использовать Сирию как базу для уничтожения Израиля».

Он призвал мировое сообщество дать коллективный отпор «иранской агрессии». «Иран не получит ядерного оружия, он не превратит Сирию в военный плацдарм против Израиля», — сказал израильский премьер. Он также похвалил президента США Дональда Трампа за готовность пересмотреть ядерную сделку с Ираном.

Соглашение о ядерной программе Иран и шестерка международных посредников подписали 14 июля 2015 года. Был принят совместный план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции со стороны ООН, США и Евросоюза. План начал действать 16 января 2016 года.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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