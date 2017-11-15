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в мире
15/11/2017 09:16

Военные арестовали президента Зимбабве

Военные арестовали президента Зимбабве

Военные в Зимбабве поместили под стражу президента страны, фактически руководившего республикой с 1980 года, и его супругу Грейс. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителя военных.

Ранее армия задержала министра финансов и взяла под контроль здание гостелекомпании. Местное издание News 24 со ссылкой на неназванные источники сообщает, что Мугабе договорился о том, чтобы его супруга покинула страну, пока он «готовится уйти в отставку».

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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Ученые оправдали толстяков

15/11/2017

 

Ученые оправдали толстяков

 

Ученые доказали, что излишнее потребление пищи и недостаток физических нагрузок не являются стопроцентной причиной ожирения. Исследователи пришли к выводу, что носители особого варианта белка анкирин-B подвержены избыточному весу, несмотря на правильный образ жизни.

 

 

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