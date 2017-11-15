Военные арестовали президента Зимбабве

Военные в Зимбабве поместили под стражу президента страны, фактически руководившего республикой с 1980 года, и его супругу Грейс. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителя военных.

Ранее армия задержала министра финансов и взяла под контроль здание гостелекомпании. Местное издание News 24 со ссылкой на неназванные источники сообщает, что Мугабе договорился о том, чтобы его супруга покинула страну, пока он «готовится уйти в отставку».