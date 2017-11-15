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15/11/2017 12:00

Американец расстрелял соседей ради собственных собак

Американец расстрелял соседей ради собственных собак

Мужчина, напавший на детский сад в Северной Калифорнии и убивший четверых человек, вероятно, пошел на преступление из-за конфликта с соседями. Об этом в интервью Fox News рассказала мать стрелка.

По словам женщины, которая представилась, как Энни, ее сын сильно конфликтовал с соседями, из-за того, что они якобы занимались производством наркотиков, испарения от которых одурманивали девять его собак. «Я на пределе, мне некуда идти», — передала Энни слова своего сына, сказанные во время телефонного разговора.

По сведением телеканала, первыми двумя жертвами стрелка стали как раз его соседи.

14 ноября, мужчина, имя которого не раскрывается, открыл огонь из полуавтоматической винтовки недалеко от детского сада в округе Техама и застрелил еще двоих человек. Затем нападавший попытался проникнуть в помещение дошкольного учреждения, однако ему не удалось этого сделать: услышав выстрелы неподалеку, воспитатели заблокировали здание изнутри. Благодаря этому, как заявил помощник окружного шерифа Фил Джонстон, удалось избежать многочисленных жертв среди детей.

Нападавший вернулся с своему автомобилю, сел в него и поехал по улице, расстреливая прохожих. Ранения получили 14 человек. Подоспевшие на место происшествия полицейские застрелили нападавшего.

Утром 5 ноября мужчина по имени Девин Келли вошел в церковь города Сазерленд-Спрингс в Техасе и начал стрелять по прихожанам. Погибли 26 человек.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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