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15/11/2017 13:16

Немецкая разведка озаботилась растущей российской угрозой

Немецкая разведка озаботилась растущей российской угрозой

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль предупредил о растущей российской угрозе. Об этом сообщает Bild.

«Вместо партнера по европейской безопасности мы с большей вероятностью столкнемся с потенциальной угрозой со стороны Москвы. Мировой политический игрок [Россия] вернулся, он останется неудобным соседом», — заявил Каль. Он также отметил, что его беспокоит поразительная модернизация военной техники и командных возможностей российской армии.

Кроме того, глава BND отметил, что Россия пытается вернуть себе лидирующую роль в Европе. «Это включает в себя ослабление Европейского союза и отталкивание США и в частности вбивание клина между ними», — добавил он.

Тем не менее, Каль заявил о необходимости поддержания каналов связи с Москвой.

16 сентября госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия является угрозой для своих «демократических соседей» и вмешивается в их дела. «Такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям, атакуют основу демократии, вмешиваясь в свободные и демократические выборы», — заявил он.


 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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