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15/11/2017 14:16

В жутком ДТП в Китае погибли 18 человек

В жутком ДТП в Китае погибли 18 человек

В результате столкновения 30 автомобилей на скоростной автомагистрали в провинции Аньхой в восточном Китае погибли 18 человек, 21 получил ранения. Видео с места ДТП публикует NDTV. Точная причина аварии еще неясна, однако сообщается, что на трассу внезапно опустился густой туман. В результате этого резко упала видимость, что привело к нескольким мелким столкновениям. Однако машины на большой скорости продолжали врезаться друг в друга. После столкновения несколько автомобилей загорелось. На месте происшествия работают спасатели и медики.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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