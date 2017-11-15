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в мире
15/11/2017 15:48

На зачистку «одиноких боевиков» в Абу-Камале послали стратегические ракетоносцы

На зачистку «одиноких боевиков» в Абу-Камале послали стратегические ракетоносцы

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой авиаудар по боевикам «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) в районе сирийского города Абу-Камаль. Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны России, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 15 ноября.

«Целями для поражения стали опорные пункты, скопления живой силы и бронетехника террористов», — отметили в ведомстве. После выполнения задачи Ту-22М3 вернулись на аэродромы базирования в России.

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00:01 — 10 июля
В гости к вам пришел джихад
Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке

Представитель российской группировки сил в Сирии заявлял, что Абу-Камаль с 10 ноября находится под контролем сирийских военных и отрядов ополчения. «В настоящее время завершается прочесывание его окраин и пригородов. Подавляются очаги сопротивления остаточных групп террористов и одиноких боевиков», — цитировал его «Интерфакс».

Сирийские власти объявили, что выбили ИГ из Абу-Камаля 8 ноября. Однако позднее появились свидетельства того, что штурм города еще не начинался. Судя по ролику видеоагентства Ruptly от 12 ноября, армейские подразделения продолжают обстреливать позиции джихадистов из артиллерии.

Абу-Камаль считается последним крупным оплотом ИГ в Сирии.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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