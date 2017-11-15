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15/11/2017 16:16

Народ Северной Кореи приговорил «отвратительного преступника» Трампа к смерти

Народ Северной Кореи приговорил «отвратительного преступника» Трампа к смерти

Народ КНДР «приговорил к смертной казни» президента США Дональда Трампа за оскорбление руководства республики. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает BFMTV со ссылкой на статью в центральной северокорейской газете «Нодон синмун».

«Самое худшее преступление, за которое он никогда не может быть помилован, — это то, что он осмелился подорвать достоинство высшего руководства вредным образом. Он должен знать, что он всего лишь отвратительный преступник, приговоренный корейцами к смерти», — говорится в статье.

«Трамп, подобный лишь букашке безумный старик, не знающий ничего, кроме денег, скряга, дотронулся до солнца небесного и злобно ткнул пальцем», — цитирует РИА Новости тот же источник.

Заочная словесная перебранка между высшим руководством США и КНДР продолжается достаточно давно. «Зачем Ким Чен Ын оскорбил меня, назвав старым, я же никогда не называю его маленьким и толстым. Что поделаешь, я так стараюсь быть его другом — быть может, когда-нибудь это и случится», — написал 12 ноября Трамп на своей странице в Twitter.

1 октября в своем блоге президент США назвал руководителя КНДР «человеком-ракетой», а 22 сентября — сумасшедшим человеком, который «совершенно спокойно относится к голоду и убийству собственных людей».

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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